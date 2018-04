Mazda toont nieuwe pickup BT-50

Door: BV

De Australische tegenvoeters houden momenteel het Autosalon van Sydney. Traditioneel valt daar voor ons weinig nieuws te rapen, maar dit jaar is er alvast één uitzondering. Mazda heeft het land immers gekozen om z'n nieuwe pickup, de BT-50, de lanceren.

We hadden van het model al wat agressief gelijnde schetsen onder ogen gekregen, en natuurlijk is de productieversie wat braver. Toch heeft de koets een gezonde portie "bling", en zorgt de scherpe aflijning van de neus er alvast voor dat je hem niet zal verwarren met de meer behouden gelijnde concurrenten. Aan de binnenzijde legt Mazda de lat weer hoger. Eigenlijk is het verschil met de andere personenwagens van het merk nauwelijks nog te zien.

Over de techniek blijven de Japanners nog even op de achtergrond, maar je kan ervan uitgaan dat die identiek is aan die van zustermodel Ford Ranger.