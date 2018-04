Waalse steun voor eco-auto

Door: BV

De Waalse overheid heeft beslist de aankoop van een auto met een lage CO2-uitstoot extra te ondersteunen. Bovenop de premies van de federale overheid - een korting van 3% op het totale factuurbedrag voor wagens met minder dan 115gr uitstoot en 15% indien de emissie lager is dan 105gr - zal de Waalse burger er nu kunnen genieten van extra ondersteuning.

Het gaat om een bijkomende korting die gebaseerd is op de uitstoot van de auto. Volgens vakorganisatie Febiac een goede zaak, want technologieneutraal, ook al zijn de normen bijzonder streng. Bovendien nemen de premies de komende twee jaar af volgens een vast genomen ritme. In trappen van telkens 10gr, worden wagens met een uitstoot tot 90gr/CO2/km extra bevoordeeld. Een nuluitstoot wordt met € 4.500 beloond, een uitstoot tussen 80 en 90gr met € 500.

Er zijn wel enkele kleine lettertjes. Zo is de Waalse overheid er nog niet uit of elektrische voertuigen wel kwalificeren voor nuluitstoot (het opwekken van de stroom levert immers ook CO2 op) en het hybrides van meer dan € 30.000 en elektro-auto's van meer dan € 35.000 (telkens excl. BTW) komen niet in aanmerking.