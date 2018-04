Eerste beeld nieuwe Opel Astra Cabrio

Door: BV

Nu de Opel Astra GTC zich helemaal blootgeeft is het tijd om de pijlen te richten op de volgende variant van het model. Dat wordt de Cabrio. Die zal gebaseerd zijn op de hierboven vernoemde driedeurs en wordt de opvolger voor de Astra TwinTop die bij GM in Antwerpen geproduceerd werd.

De TwinTop was de eerste dakloze Astra die een vouwdak van metaal in de verlengde koffer parkeerde. Of Opel vasthoudt aan die techniek is nog onduidelijk. In dat segment kiest gedoodverfde concurrent VW alvast een stoffen dak voor de Golf Cabrio. Deze eerste plaagfoto geeft in elk geval geen uitsluitsel.