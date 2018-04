Beslissing lot Maybach nadert

Door: BV

Mercedes' überluxemerk Maybach hangt al een tijd in de touwen. Het bedrijf heeft nog wel een facelift doorgevoerd aan de bestaande modellen maar door sterk tegenvallende verkopen van het duurste wat Duitsland op automobiel gebied te bieden heeft, overweegt het bedrijf al een tijd de stekker uit het merk te trekken.

In elk geval heeft Mercedes beslist dat het geen nieuwe modellen voor Maybach wil ontwikkelen en producten. Tenminste, niet alleen. Dat laat twee opties open. Ofwel verdwijnt het merk, ofwel wordt een partner gevonden om met de ontwikkeling en productie te helpen.

Over het laatste scenario gaan al tijden geruchten. De bruid in kwestie zou Aston Martin zijn. Dat bedrijf heeft expertise ter zake en zoekt van zijn kant al een tijd naar technologie om Lagonda nieuw leven in te blazen. Mercedes zou voor die nieuwe modellen onder meer het platform en de motoren kunnen aanleveren.

De definitieve beslissing over het te volgen scenario volgt tegen 1 juli. Daimler CEO Dieter Zetsche liet zich in het verleden alvast ontvallen Maybach nog een kans te geven en herhaalt nu nog eens dat het tweede scenario momenteel de voorkeur heeft.