Maybach versiert Aston Martin

Door: BV

Mercedes' beslissing om Maybach opnieuw tot leven te wekken als het überluxe merk van de constructeur, om dan vervolgens met een extra lange S-Klasse op de proppen te komen, biedt op z'n zachtst gezegd voer voor discussie. In elk geval heeft Mercedes veel minder Maybachs verkocht dan initieel de bedoeling was. Het gamma wordt ook slechts opgefrist als het om een gewijzigde regelgeving niet anders meer kan. Het lot van Maybach lijkt bij Mercedes met de dag te wijzigen, maar het is de kakelverse directeur verkoop en marketing Joachim Schmidt, die het merk nog een kans wil geven.

Aston Martin aan de andere kant, droomt al jaren van een heropstanding van het merk Lagonda. En de signalen daarover zijn op z'n minst even gemengd. Er werd een concept car voorgesteld, maar dat was een SUV. En terwijl Aston beweerde dat die doorontwikkeld wordt, doken er geruchten op dat die was afgevoerd voor een limousine die gebruik maakte van Mercedes-techniek.

Volgens The New York Times, geven beide verhalen elkaar nu de hand. Mercedes heeft Aston Martin benadert om samen een toekomst voor het merk Maybach uit te stippelen. De productie en het design zouden in handen komen van Aston Martin, terwijl Mercedes de aandrijflijn levert. Aston Martin was niet van plan om Lagonda zo hoog in de markt te positioneren als Maybach, wat niet uitsluit dat beide merken een gelijkaardige technologie zouden kunnen gebruiken. Door meer auto's op dezelfde productielijn met vergelijkbare techniek te bouwen, kan de productiekost gevoelig verlaagd worden en kan Mercedes z'n aanwezigheid in het luxesegment verder uitbouwen. Daimler moet immers met lede ogen aanzien van VW (Bentley) en BMW (Rolls-Royce) een robbertje uitvechten terwijl het bedrijf aan de kantlijn toekijkt.