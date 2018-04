Nissan Leaf kost € 36.990

Door: BV

Nissans elektrische Leaf verschijnt in België in de catalogus voor € 36.990. De werkelijke prijs van de auto met een autonomie van ruim 160km hangt evenwel af van de specifieke financiële situatie van de koper. Door verschillende fiscale voordelen kan die immers zakken tot € 27.800 in Vlaanderen en zelfs € 23.300 in Wallonië (als het model voor 1 januari 2012 wordt ingeschreven).

Die prijs omvat de batterij, abonnement op een dienst die je op de hoogte houdt van de locatie van beschikbare laadstations en 5 jaar pechverhelping.

Nissan biedt ook een leaseformule aan die na een voorschot van 15% op de aankoopprijs € 550/maand kost in Vlaanderen en € 440/maand in Wallonië.