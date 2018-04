Fiat lanceert de Freemont

Door: BV

De eerste vrucht van de controle die Fiat verwierf over het Amerikaanse Chrysler arriveert bij de dealer. Het gaat om de Freemont. Die is nieuw als Fiat, maar bestond eerder al als Dodge Journey. De Italianen beweren er hun eigen stempel opgedrukt te hebben, maar dat is het 4,89m lange, 1,88m brede en 1,72m hoge koetswerk in elk geval niet aan te zien. Dat is op het logo na identiek aan dat van de Dodge.

Met een wielbasis van 2,89m denkt Fiat echter vooral te kunnen overtuigen met een ruim interieur. Een derde zetelrij, en dus zeven zitplaatsen, zijn standaard. Alle extra zitjes kunnen weg klappen en dat levert een maximum laadvolume van 1.461l op. Het bedrijf klopt zich op de borst omdat het dashboard werd voorzien van plastic dat dankzij een specifieke vernislaag zacht aanvoelt, dat er blinkende chroomaccenten werden aangebracht en het dat instrumentenbord "verzorgd" is.

Fiat laat twee versies op de Belgische consument los. Dat is de Freemont, en de Freemont Urban. Beiden richten zich op een ander type klant, aldus de constructeur. De eerste is reeds voorzien van een automatische airco, zeven airbags, ESP en snelheidsregelaar. De tweede is natuurlijk gewoon identiek, zij het beter uitgerust, met onder meer een lederen stuurwiel, parkeerhulp en dakrails.

Onder de kap vinden we twee turbodieselmotoren van Fiat origine. Ze hebben een inhoud van 2 liter en zijn 136 of 163pk sterk. Begin volgend jaar wil Fiat ook nog eens een versie met integraalaandrijving toevoegen. Die zal verkrijgbaar zijn met een de krachtigste diesel of een 3.6 V6 benzine. Op die laatste is dan ook een automaat beschikbaar.

De prijzen dan... de instapper (met 136pk) staat voor € 27.500 in de catalogus. Dat is de enige "Freemont". De andere zijn "Freemont Urban" en staan voor € 29.000 in de catalogus als je voor de 136pk sterke oliestoker opteert, en € 30.500 als je liever 163pk onder je rechtervoet parkeert.