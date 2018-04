Alfa MiTo en Giulietta Quadrifoglio Verde

Door: BV

Alfa Romeo kleeft het klavertje vier al sinds de jaren twintig van vorige eeuw op z'n best presterende wagens. Het deed oorspronkelijk dienst als geluksbrenger voor de rijders die de kleuren van de Alfa Romeo-renstal verdedigden. Sinds de jaren zestig siert het ook de pittigste seriemodellen uit het aanbod.

Het Quadrifoglio Verde embleem siert nu ook de MiTo en de Giulietta. In het eerste geval in combinatie met een 1.4l Multiair turbomotor met 170pk, en in het tweede geval aangedreven doro de 1750cc grote TBi met 235pk. De eerste laat overigens een normverbruik van 5,9l/100km optekenen terwijl de tweede telkens 7,6l/100km vraagt.

Alfa Romeo noemt beide modellen "sportwagens in hart en ziel" maar het rept met geen woord over de acceleratietijd of topsnelheid. We zullen er van uitgaan dat MiTo Quadrifoglio Verde-klanten meer wakker liggen van de buitenspiegelkappen in mat chroom en de kuipzetels van Sabelt. In het geval van de Giulietta Quadrifoglio Verde zijn de 17-duims velgen schijnbaar het belangrijkste kenmerk.

En dan is er nog de prijs; de MiTo kost in deze uitvoering minimaal € 21.950, de Giulietta is er vanaf € 29.990.