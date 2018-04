Belg koopt steeds meer cabrio's

Door: BV

Tijdens het bijzonder zonnige voorjaar van 2011 lieten heel wat mensen zich verleiden tot de aankoop van een cabriolet. Over de eerste vijf maanden van dit jaar vonden maar liefst 5.377 cabrio's een eigenaar, tegenover 4.967 over dezelfde periode in 2009 en 5.242 in 2010.

Terwijl de Peugeot 207 het jaar 2009 nog afsloot als winnaar van zijn categorie, werd hij eind 2010 afgelost door de Peugeot 308. Dit jaar wordt het klassement echter aangevoerd door een andere Fransman: de Renault Mégane. Het merk met de ruit bezet trouwens de twee uiterste plaatsen van de top 10 van ingeschreven cabriolets want de Renault Wind staat voorlopig op de tiende plaats. Franse cabriolets lijken trouwens bijzonder in trek bij de Belgische consumenten want het podium wordt voorlopig vervolledigd door de Peugeot 207 en 308.

Ook de Mini en BMW 1-Reeks zijn net als de voorbije jaren trouw op post in de top van meest verkochte cabriolets. Ze zetten de traditie voort want ze staan respectievelijk op de vierde en vijfde plaats van het voorlopige klassement. De Duitse modellen eisen dan weer de centrale plaatsen in de top 10 op met de Mercedes E-Klasse, de Audi A5 en de Audi A3 op de zesde tot achtste plaats. De negende plaats is voor de Zweedse Volvo C70.