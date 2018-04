Mini Coupé valt de Nurburging aan

Door: BV

Mini heeft op de valreep nog een race-versie van de kakelverse Mini Coupé klaar weten te stomen voor deelname aan de 24 Uren van de Nürburgring. Mini is er uiteraard van overtuigd dat hun nagelnieuwe tweezitter zich al bewezen heeft tijdens de testsessie in de aanloop naar zijn introductie. De Coupé is immers tijdens het ontwikkelingsproces al herhaaldelijk door de groene hel gejaagd, maar onder het oog van het publiek bewijzen dat het goed zit met de rijkwaliteiten en de betrouwbaarheid is pas echt een promotiestunt.

Aan de andere kant blijft het natuurlijk wel racerij en dat is niet meteen een graadmeter voor het productiemodel. Toch gaat Mini de uitdaging met de Mini Cooper Works Coupé Endurance. De auto werd speciaal geprepareerd om het een etmaal op hoge snelheid vol te houden. Dempers en veren werden vervangen voor instelbare race-exemplaren en het koetswerk werd voorzien van een bodykit voor aerodynamische doeleinden. De gigantische achtervleugel is geheel naar wens in te stellen. In het volledig gestripte interieur bevinden zich onder andere een rolkooi, zespuntsgordels en HANS (Head And Neck Support) kuipstoelen van Recaro.

Naast het genereren van meer neerwaartse druk op de beide assen en het besparen van zo veel mogelijk kilo's werd de 1.6-liter turbomotor opgevoerd naar 250pk (normaliter 211pk) en bevat het een koppel van 330Nm in overboostfunctie. De topsnelheid van de MINI Coupé Endurance ligt op 240km/h. Slicks moeten voor optimale grip en tractie zorgen en het DSC is speciaal afgestemd op de Nordschleife.