Prinselijk: Lexus LS 600h L Landaulet

Door: BV

Een bruiloft van een prins, dat mag wat kosten. Wanneer je vorst bent van het lucratieve dwergstaatje Monaco ben je het zelfs aan je stand verplicht. En dus liet prins Albert Grimaldi speciaal voor zijn aankomend huwelijk en toekomstige vrouw Carlene Wittstock deze opengewerkte Lexus LS bouwen. Het is een landaulet. Een nogal zeldzame koetswerkvorm waarbij de chauffeur gewoon binnen blijft zitten. Voor zover wij weten is Maybach de enige constructeur die het model gewoon in de catalogus heeft staan. En daarvan kan je moeilijk zeggen dat die "toegankelijk" is.

Monaco is al een belastingparadijs. We weten niet precies hoe het in Monaco zit met de heffingen op nieuwe auto's, maar het zou best kunnen dat prins Albert zelf ook graag profiteert van de Monegaskische wetten door een hybride als trouwauto te kiezen. Daarbij, met het gangetje waarmee het aanstaande Koninklijke echtpaar door de straten van Monaco zal rijden is het brandstofverbruik waarschijnlijk nihil en komt er geen grammetje CO2 uit eindpijpen. En zo wordt het ook nog een milieubewuste bruiloft.

Het meest bijzondere aan de Lexus LS L600h L Landaulet, om de volledige benaming eens in de tekst te keilen, is uiteraard het opengewerkte deel. Dat is volledig te overkoepelen, mocht het op 2 juli aanstaande regenen. Dat gebeurt met een transparant dak in polycarbonaat. Een kunstwerk dat 26kg weegt en 8mm dik is. In de bouw van het paradepaardje kropen liefst 2.000 manuren. En daaraan zit een Belgische luik, want de creatie is afkomstig van de Belgische koetswerkbouwer Carat Duchatelet.