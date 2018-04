Studie voor Aston Martin met V12 middenmotor

Door: BV

Het is dit jaar al de tweede keer dat een onafhankelijke ontwerper probeert Aston Martin te overhalen om een supersportwagen met middenmotor te bouwen. Misschien omdat de One-77 nog niet exclusief genoeg is?

Eerder al zagen we de Aston Martin DBX, een creatie van 2 Poolse designers, en ditmaal is het de Nederlander Sabino Leerentvelt die het recept bereid. Die heeft duidelijk een zwak voor supersportwagens, want we kregen ook al eens een BMW met middenmotor van hem binnen.

De AMV12 behoudt vanzelfsprekend enkele typische Aston-Martin kenmerken. Met name de grille vooraan en de vorm van de achterlichten is herkenbaar. Het typerende Aston-profiel moest natuurlijk aan de configuratie geofferd worden. Uit de naam leiden we af dat er onder de kap een twaalfcilinder huist, maar er zijn helemaal geen technische details. Leerentvelt is natuurlijk een ontwerper en geen ingenieur. De technische kant moet iemand anders maar uitwerken.