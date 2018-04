2 Polen tekenen Aston Martin DBX

Door: BV

Constructeurs hebben hun blik altijd op de toekomst gericht. En Aston Martin is niet anders. Ook al heeft het Britse merk juist de Toyota iQ-kloon, de Cygnet geïntroduceerd en staat de Virage (die zich nestelt tussen de DB9 en DBS) op dit eigenste ogenblik te blinken op het Autosalon van Genève - de ingenieurs en designers zijn alweer aan de volgende generatie bezig. En twee Poolse studenten industrieel design hebben daar wel wat over te zeggen. Norbert Adamowicz en Lukazs Kadula voorspellen met deze DBX immers dat Aston Martin de stijltaal van de One-77 zal toepassen op meer toegankelijke productieversies.

Hun bijna 2m brede, 1,26m hoge en 4,7m lange ontwerpstudie is zelfs voorzien van een middenmotor, en daarin ligt voor beiden de uitdaging want die architectuur is Aston vreemd en vergt ingrijpende aanpassingen terwijl het eindresultaat toch nog steeds herkenbaar moest zijn als een typisch product van het Britse merk, met compacte afmetingen.