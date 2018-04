Designstudie voor BMW met middenmotor

Door: BV

BMW bouwde de M1 van 1978 tot 1981. BMW's eerste en enige sportwagen met middenmotor kwam tot stand met de hulp van Lamborghini, werd vormgegeven door Giugiaro en gebouwd door de M(otorsport)-devisie van het Duitse Huis, voorzien van diens 3,5l zes-in-lijn. Een motor die ook in de CSL racewagen van het merk lag. Die kreeg het halverwege de jaren zeventig moeilijk tegen de Porsche 935. Een middenmotor was een betere architectuur en omdat de regels van de Group 5 Silhouette-formule dicteerde dat een autoconstructeur voor homologatie minstens 400 straatversies moest bouwen liepen er in het totaal 455 M1 van de band. En dat allemaal om Porsche op circuit weerwerk te kunnen bieden.

BMW bouwde in 2008 een eigen Hommage aan de M1. En als de Vision ED (wellicht ergens in 2013) effectief realiteit wordt, heeft het merk na meer dan 3 decennia weer een echte sportwagen met middenmotor in het gamma. Italdesign probeerde BMW begin jaren negentig al eens tot een opvolger te bewegen. Het bouwde de Nazca concept, waarvan het later ook nog een race- en spyder toonde.

Op die Nazca inspireerde de Nederlandse ontwerper Sabino Leerentveld zich voor deze stijlstudie, die het lijnenspel van de brute sportwagen de 21ste eeuw in sleuren. De kans dat BMW er wat mee is, beschouwen we als klein - het heeft met de Vision ED z'n eigen visie reeds ontwikkeld.