Saab-soap gaat door

Door: BV

Saab heeft een akkoord bereikt met een consortium van Zweedse investeerders. Die betalen € 28 miljoen voor een controlerend belang (50,1%) in Saab Property. Daarmee krijgen ze eigenlijk de controle over 483.000m² gebouwen in handen. Autobouwer Saab zal de komende 15 jaar de terreinen en installaties van die maatschappij huren. Saab-baas Victor Muller hoopt op die manier op korte termijn meer fondsen vrij te maken.

Het Zweedse merk heeft inmiddels ook de gewoonte opgevat om grote bestellingen wereldkundig te maken. Daarom gaan er ook weer 583 Saab's naar China, voor een bedrag van € 13 miljoen. Maar na een korte herstart ligt de productie inmiddels weer weken stil, zijn niet alle toeleveranciers betaald en wachten de werknemers nog op hun lonen. Het is onduidelijk of bovenstaande acties voldoende fondsen vrijmaken om de productie weer op gang te brengen, en voor hoelang. De productie van de Saab 9-4X, die door General Motors in Mexico wordt gebouwd, loopt overigens wel gewoon door.