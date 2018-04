Los liggende bagage onderschat veiligheidsrisico

Door: BV

Miljoenen Europeanen kiezen de auto voor hun vakantieverplaatsingen. Ook in ons land, waar autovakanties weer aan populariteit winnen. Maar slechts een minderheid van de bestuurders laadt hun wagen op een correcte manier, met grote gevolgen voor de veiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van bandenfabrikant Goodyear in 15 Europese landen.

Eén op drie bestuurders geeft zelf aan niet te weten hoe zware zaken correct geladen moeten worden in de auto. Uiteraard dienen die steeds op de bodem van de koffer, zo dicht mogelijk tegen de achterbank, vervoert te worden. Kwestie van het zwaartepunt (en dus het weggedrag) zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Bij een break is het aangewezen om een scheidingsnet aan te brengen.

Amper 10% van alle mensen schatte het risico dat los liggende bagage uit de koffer of op de achterbank, correct in. Losse objecten worden bij een botsing van amper 50km/u tot 50 keer zwaarder. Een hond van 8kg weegt zo in één klap 400kg. En natuurlijk is het van belang zo weinig mogelijk zware objecten op het dak van de auto aan te brengen. Daarbij moet de laadbeperking die de constructeur opgeeft altijd gerespecteerd worden. En die bedraagt soms slechts 30kg.

Alle ballast die wordt toegevoegd heeft invloed op het weggedrag, de remafstand en het verbruik, maar het spreekt voor zich dat de laadbeperkingen van de constructeurs gerespecteerd dienen te worden. Het maximum toegelaten gewicht dat op het gelijkvormigheidsattest is opgenomen omvat uiteraard ook de passagiers en brandstof.