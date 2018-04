Bugatti Atless doet het 2-in-1-ding

Door: BV

Meer waar voor je geld krijgen dat is altijd een goede zaak. Ook als je een auto koopt. En dat de 2-in-1-formule werkt, bewijst de wildgroei aan Coupé-Cabriolets ook al zou je kunnen argumenteren dat ze in het ene, noch het andere echt goed zijn.

De Bugatti Altess zoekt het weliswaar enkele klassen hogerop, maar belooft juist hetzelfde - twee auto's in één. Een eerste die geïnspireerd is op de Bugatti Type 35, de tweede op de Type 57 Atlantic. De eerste is een naakte racebolide, de tweede een comfortabele GT. Het verschil wordt gemaakt door verschillende lichtgewicht koetswerkpanelen die om dezelfde basisarchitectuur te bevestigen zijn. Het geheel is Atless gedoopt en het is uiteraard niets meer dan een denkoefening.