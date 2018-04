Uitzinnige Bugatti Veyron met... porselein

Door: BV

Porselein? Jawel... Terwijl de productie van de Veyron gestaakt is, gaat die van de cabrio (die Veyron Grand Sport heet) gewoon door. En er komt dus ook nog geen eind aan de speciale edities. En deze Veyron Grand Sport L'Or Blanc is zowat de meest uitzinnige tot nog toe. Zowel het koetswerk als het interieur is verfraaid met echt porselein. Dat is afkomstig van de Konigliche Porzellan-Manufaktur uit Berlijn.

Aan de buitenzijde vinden we het materiaal terug in het midden van de wielen, de tankdop, de oliedop en de EB-bagde achteraan. Aan de binnenzijde is het fijne materiaal gebruikt aan weerszijden van de middenconsole op het stuur en voor het paneel achter de voorzetels. En natuurlijk is er een compleet porseleinen picknickset in aanwezig, afgewerkt met diamanten.

En toch is het meest opvallende kenmerk van deze Veyron Grand Sport de lak. Het exemplaar is gehuld in een unieke blauw-met-witte lak volgens een patroon dat de lichtinval op het koetswerk simuleert. Goedkoop is het grapje niet. Dit enige exemplaar wisselt van eigenaar voor € 1,65 miljoen.