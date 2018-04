Bugatti Veyron in nieuwe kleurtjes

Door: BV

Eigenlijk kan je een Bugatti Veyron bestellen in eender welke kleur of kleurcombinatie. Het moet dus al eigenaardig lopen, willen twee identieke exemplaren de fabriek verlaten. In dat opzicht is er dus niets speciaals aan een Veyron met een specifieke kleurcombinatie. Maar het weerhoudt Bugatti er uiteraard niet van die tentoon te stellen. Zo staan er op het Salon van Shanghai twee Veyron in nog niet eerder geziene lakschema's.

De eerste is een Veyron Grand Sport (dat is exclusieve sportwagentaal voor cabrio). Die is uitgevoerd in een mat witte lak met blauw carbon en heeft een blauw interieur met witte stiknaden. De tweede is een liefst 1.100pk sterke Veyron Super Sport. Een variant die we eerder te zien kregen in een nogal schreeuwerige zwart/oranje combinatie, reeds in het blauw de revue passeerde, maar ditmaal helemaal is uitgevoerd in zwart gelakt carbon met een crèmekleurig interieur.