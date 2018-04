Audi S5 Facelift: meer efficiëntie zonder V8

Door: BV

De opfrisbeurt die het ganse Audi A5-gamma te beurt valt, discrimineert niet. En dus wordt ook de S5 op uiterlijke wijzigingen getrakteerd. Voor de gelegenheid worden de bumpers wat vetter getekend, is er een specifieke grille, zijn de velgen exclusief en wordt je getrakteerd op mat chroomkleurige spiegelhuizen en een dito voorruitomlijsting.

De Coupé wordt voortaan aangedreven door een drukgevoede V6. Een eenheid die we al kennen uit de Cabrio en Sportback en nu ook de smakelijk klinkende V8 uit de Coupé vervangt. Die motor is op papier ruim 20% zuiniger en is met een sprinttijd van 4,9sec ook nog eens 2 tienden sneller, maar de karakteristieke klank verdwijnt.

Tot slot geeft Audi ook nog aan extra werk te hebben doorgevoerd aan het centrale differentieel van de quattro-aandrijving en dat de besturing opnieuw is afgesteld.