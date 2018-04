Het begint (toch niet): Saab Tools vraagt faillissement aan

Door: BV

Saab Tools, een dochteronderneming van autofabrikant Saab, heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf wacht al maanden op een betaling van ruwweg € 600.000 van het moederbedrijf en kan daardoor niet langer functioneren. Saab Parts is één van de bedrijven die door de noodleidende autoconstructeur in onderpand is gegeven voor leningen van de Europese Investeringsbank.

Sinds de Nederlander Victor Muller ruim een jaar geleden Saab overnam van GM (dat het merk wou opdoeken) is het de eerste keer dat een dochteronderneming de boeken wil neerleggen. Saab verkeert echter in almaar grotere financiële problemen en reeds sinds de jaarwisseling ligt de productie meer stil dan er nieuwe modellen geleverd worden. Na de gebruikelijke goed-nieuws-show van Müller, is dit de zoveelste tegenslag voor de autobouwer.

UPDATE: Saab en Saab Tools zijn tot een overeenkomst gekomen. Het bankroet van Saab Tools is daardoor (voorlopig) afgewend.