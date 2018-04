The Hangover II @ Drive In Movies

Door: BV

Zoals steeds houden we je op de hoogte van het programma van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Op zaterdag 23 juli staat The Hangover II op het programma. Een comedie waarin de feestbeesten van de eerste film duidelijk hun lesje nog niet geleerd hebben.

Phil, Stu, Alan en Doug reizen naar het exotische Thailand voor het huwelijk van Stu. Na de chaos van het vrijgezellen-feestje in Las Vegas wil de toekomstige bruidegom het op "veilig" spelen, en kiest hij voor een eenvoudige pre-wedding brunch. Spijtig genoeg verloopt niet alles volledig volgens plan...

De poorten voor de Utopolis Drive In Movies openen om 20u. De toegang kost € 5 per persoon. Meer details vind je hier. Wil je tickets winnen voor de andere voorstellingen? Wordt dan nu fan van Auto55 op Facebook!