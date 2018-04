Gewone Renault Clio ook als Gordini

Door: BV

Het is alweer twee jaar geleden dat Renault de Gordini-naam van onder het stof haalde. Een poging om een graantje mee te pikken van de hele retro-hype. Maar omdat het Gordini-label destijds alleen prijkte op de krachtigste Renaultjes, zagen heel wat mensen het potentieel van een opgekittelde versie van de Twingo RS en Clio RS. Renault Sport voegde Gordini-edities toe en voorzag ze van een moderne interpretatie van de zo typerende blauw-witte kleurencombinatie en trakteerde ze op een specifieke interieuraankleding. Technische aanpassingen - destijds de ruggengraat van Gordini - waren er niet bij, maar desondanks is 1 op 3 verkochte Clio RS gelakt in Gordini-kleuren.

In het Twingo-gamma werd de Gordini-saus eerst over de Twingo RS en vervolgens ook over de Twingo GT gegoten. En nu doet Renault hetzelfde bij de Clio. Ook daar kan je de GT nu in Gordini-outfit bestellen. Dat betekent dat je de keuze hebt uit een drie- of vijfdeurskoetswerk dat wordt aangedreven door een 1.6l benzinemotor met 128pk of een 1.5l common-rail-dieselcentrale met 105pk.

De specifieke uitrusting van de GT Gordini bestaat uit de reeds gekende strepen over de motorkap, het dak (behalve wanneer je een schuifdak kiest) en de kofferklep en wit gelakte spiegelhuizen en bumperstootlijst vooraan. Het model rust op specifieke 16-duimer velgen en je vindt een ‘Gordini Series'-label op de flank.

Aan de binnenzijde krijgt je een met leder bekleed stuurwiel, sportpedalen, een andere versnellingspookknop, vloermatten in Gordini-stijl, zilvergrijze veiligheidsgordels en een zetelbekleding met contrasterende zijdelingse steunvlakken. Het geheel hult zich in grijs en wit, maar wie die accenten liever in het blauw ziet, hoeft het maar te vragen. Renault rekent er geen meerprijs voor aan.

Op de uitrusting is niet beknibbeld. Je hebt steeds recht op TomTom navigatie (ingebouwd), mistlichten, elektrische bediende ruiten en automatische airco. Opties waar je voor moet bijbetalen zijn onder meer parkeersensoren, metaalkleur en een lederen interieur in Gordini-kleuren.