BMW Vision ED in 2013 in productie

Door: BV

In September 2009 toonde BMW op het Autosalon van Frankfurt z'n visie op de supersportwagen van de toekomst. Net als de Porsche 918 Spyder, waarvan de komst van een productiemodel eerder deze week werd bevestigd, is dat een hybride. In februari raakte al bekend dat BMW de Vision ED wou doorontwikkelen voor serieproductie. Een timing ontbrak evenwel. Terwijl de constructeur zelf de lippen stijf op elkaar houdt, is ook die uitgelekt. In 2011 krijgen we, alweer op de IAA in Frankfurt, een showexemplaar dat dicht bij het productiemodel zal aanleunen. In 2013 staat de bolide bij de dealer.

BMW blijft trouw aan het concept, de hybride krijgt een compacte verbrandingsmotor die twee elektromotoren te hulp schiet. Bij de Vision ED was dat een 163pk en 290Nm sterke 1.5l driecilinder dieselmotor, maar of dat ook de definitieve keuze wordt, moet nog blijken. Samen met de elektromotoren, beschikte de Vision ED over een vermogen van 356pk en een trekkracht van 800Nm. Dat blijft de maatstaf voor het eindproduct.