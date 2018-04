Gratis naar Green Lantern @ Drive In Movies

Door: BV

Ergens in het universum bestaat er een kleine maar krachtige strijdmacht die al eeuwen bestaan heeft. Beschermers van vrede en recht met de naam Green Lanterns, een broederschap van strijders die gezworen hebben de intergalactische orde te bewaren. De film staat op vrijdag 5 augustus geprogrammeerd op de Utopolis Drive In Movies in Mehcelen.

Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.