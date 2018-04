Inschrijvingen nieuwe wagens: juli 2011

Door: BV

Afgelopen maand juli werden in totaal 34.886 nieuwe personenwagens ingeschreven. In de top 10 is het Renault dat het zeel naar zich toe trekt, met een 3.821 stuks. Volkswagen is in de achtervolging met 3.578 stuks en Peugeot vervolledigd het podium met 2.982 eenheden. De rest van de toppers zijn Citroën (2.775), Ford (2.541), Opel (2.247), Audi (2.087), BMW (1.787), Mercedes (1.693) en Volvo (1.468).

Het totale aantal autoregistraties voor dit jaar komt uit op 361.331 - een aantal dat gelijke tred houdt met de resultaten van recordjaar 2010.

De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen liggen ruim boven die van een jaar geleden. Met een maandtotaal van 4.049 eenheden scoort juli 2011 11,36% beter dan juli 2010. Ook de samengetelde cijfers voor de voorbije 7 maanden kennen een uitgesproken toename: + 16,95%. Het segment van zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton MTM zet zijn sterke herstel verder. De voorbije maand werden bijna zowat 40% meer voertuigen ingeschreven dan verleden jaar, en de gecumuleerde cijfers liggen dit jaar zelfs 56,79% hoger.

De motorverkoop van zijn kant, deed het tijdens de druilerige maand juli beduidend minder goed. De inschrijvingen moeten 25,63% toegeven op die van 2010; maar het jaartotaal blijft wel positief met een toename van 4,86%.