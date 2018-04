Citroën sleutelt aan DS4 Racing

Door: BV

De tot Racing opgepepte versie van de DS3 werd zo enthousiast onthaald dat Citroën dubbel zo veel exemplaren produceerde als oorspronkelijk aangekondigd. En de kleine vuurvreter heeft het imago van de autobouwer ook geen windeieren gelegd. Niet verwonderlijk dus, dat de Fransen nu ook sleutelen aan een DS4 R. De eerste prototypes zijn daarvan al gespot.

Terwijl wat moet doorgaan als DS4 R op het eerste zicht niet over een grotere spoorbreedte of aangepaste wielkasten bezit, is er wel sprake van 19-duims wielen. De voorste exemplaren worden nagenoeg compleet door remschijven gevuld. Een element dat door gekleurde schijven extra in de verf wordt gezet. De DS4 R wordt aangedreven door een 245pk sterke variant van dezelfde 1.6l turbomotor als de DS3 R, al is die informatie natuurlijk nergens bevestigd. Het blok, dat ook door BMW Mini wordt gebruikt, ligt in de topper uit het DS4 gamma immers al in een versie die 200pk opwekt. Of de DS4 R een even uitzinnige aankleding van in- en exterieur krijgt als de DS3 R is weinig waarschijnlijk.