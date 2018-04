Land Rover Defender Concept naar Frankfurt

Door: BV

Dat Land Rover nadenkt over de toekomst van de iconische Defender, is geen geheim. Het bedrijf heeft onder de projectnaam Icon al ettelijke jaren een denktank die tot doel heeft voor het model een toekomst uit te tekenen. En nu Tata er de scepter zwaait, lijkt er schot in de zaak te komen.

De huidige Defender kan zonder al te veel problemen tot 2016 mee. Daarna dringen grote investeringen zich op want dan voldoet het model niet meer aan de Europese regelgeving. Tenminste die voor personenwagens. Een bestelwagenversie kan nog 15 jaar mee. Land Rover overweegt enkele verschillende pistes. De eerste is van het model botweg op te geven, na een carrière van meer dan 60 jaar. Maar dat is ook voor de Britten de minst voor de hand liggende optie. De tweede is de huidige Defender grondig aanpassen. En de derde optie is een de ontwikkeling van een compleet nieuw model, met moderne technieken. Land Rover pakt op het Autosalon van Frankfurt alvast uit met een studiemodel dat de toekomst voor de Defender zou kunnen bepalen.

Land Rover is zich bewust van de status van de Defender, zowel voor het uiterlijk als wat terreincapaciteiten betreft en zal met de nog naamloze Concept Car proberen op beiden een antwoord te formuleren en de reacties van het publiek te peilen. Een compleet nieuw platform ontwikkelen is echter uit den boze. Een Defender-opvolger zou daarom geconstrueerd worden op het onderstel van de volgende Discovery. Om de robuustheid van het model, de terreineigenschappen en het onderhoudsgemak te garanderen zal die technisch minder geavanceerd zijn dan het donormodel. Onder meer door viercilinder dieselmotoren te gebruiken en beroep te doen op een ophanging met stalen veren. Als de Britten hun zin krijgen dan bestaat het nieuwe model ook weer in ten minste drie -en bij voorkeur nog meer- koetswerkvarianten. Maar eerst moet het groene licht nog gegeven worden. De cijfertjes zijn daarvoor van doorslaggevend belang. Om rendabel te zijn moeten elk jaar 60.000 klanten zich van het nieuwe concept overtuigd tonen.