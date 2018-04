Helft kinderzitjes schaadt gezondheid

Door: BV

Een kinderzitje en het correcte gebruik ervan is essentieel voor de veiligheid van uw kind. Maar ook al volgt u de richtlijnen, het is toch mogelijk dat uw nageslacht blootgesteld wordt aan gevaar dat moeilijk of onmogelijk te detecteren is.

Volgens de onderzoekers van HealthyStuff bevatten de helft van alle kinderzitjes chemicaliën die giftig zijn en door het lichaam kunnen worden opgenomen. Voor bromine, chlorine en lood worden op regelmatige basis aangetroffen. Het zijn materialen die verband kunnen houden met allergieën, leveraandoeningen en kanker. En het zijn niet noodzakelijk de kleine of onbekende merken die slecht scoren.

In 60% van de gevallen worden één of meerdere producten aangetroffen die de organisatie liever niet vindt. Er is echter niet alleen slecht nieuws. De meeste zitjes blijven gevrijwaard van de gevaarlijkste stoffen. Bovendien is de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen met 64% afgenomen sinds het laatste onderzoek van de consumentenorganisatie naar deze materie in 2008.