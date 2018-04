Gratis naar Pirates of The Caribbean 4 @ Drive In Movies

Door: BV

Producent Jerry Bruckheimer en regisseur Rob Marshall brengen 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'. Een film die bol staat van spanning, humor en avontuur. Dezelfde elementen die gebruikt zijn bij de drie voorgaande succesvolle delen. Johnny Depp keert terug als de eigenaardige doch charmante kapitein Jack Sparrow. In een verhaal over vertrouwen, liefde, list en bedrog. Jack raakt in de war wanneer hij de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is opnieuw tegenkomt (Penelope Cruz). Hij weet niet zeker of het nu ware liefde is of dat hij door haar gebruikt wordt om de beroemde Fountain of Youth te vinden. Wanneer Jack gedwongen wordt aan boord te gaan van de Queen Anne's Revenge, het schip van de gemene piraat Blackbeard, bevindt hij zich in een onverwacht avontuur. Wie is zijn grootste bedreiging: Blackbeard of de vrouw uit zijn verleden?

Pirates of the Caribbean 4 staat donderdag 18 augustus op het programma van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.