Museum brengt grootste collectie Bond-autos samen

Door: BV

In de James Bond-films zit altijd wat voor de autoliefhebber. Dat is bekend. Daarom ook dat enkele titels uit de omvangrijke Bond-collectie het reeds tot ons dossier over legendarische autofilms hebben geschopt. Volgend jaar bestaat het fenomeen James Bond exact een halve eeuw en dat is voor een National Motor Museum in het Engelse Beaulieu de ideale gelegenheid om zo veel mogelijk voertuigen uit de films samen te brengen. Het museum krijgt daarvoor de hulp van Empire, een filmmagazine, en EON Productions, dat de productie van elke Bond-film overzag.

Meer dan twee Bond-auto's samen zien is al een uitzonderlijke gelegenheid en het Museum maakt zich sterk dat het tegen begin volgend jaar meer dan 50 voertuigen uit de Bond-reeks kan samenbrengen. In elk geval zijn de Aston Martin DBS van Quantum of Solace, de DB5 uit Goldeneye, de Jaguar XKR van Die Another Day en de Rolls-Royce Phantom III uit Goldfinger reeds van de partij. Ze zijn van januari tot december 2012 te bezichtigen.