Gratis naar Final Destination 5 @ Drive In Movies

Door: BV

Een man zijn voorgevoel redt een groep collega's van een angstaanjagende hangbrug die instort. Maar het was niet de bedoeling dat deze groep nietsvermoedende zielen dit zouden overleven... Je kan dus probleemloos stellen dat ook in deze vijfde uitgave van Final Destination de dood zich niet laat verschalken.

De Avant-Première van Final Destination 5 staat op vrijdag 19 augustus op het programma van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.