Megane en Golf nog steeds het populairst

Door: BV

De twee modellen die tijdens het eerste trimester van 2011 het vaakst de deur uit zijn gegaan, zijn de Renault Mégane en de Volkswagen Golf. Dat waren ook de twee modellen die de rangschikking over 2010 aanvoerden. Tussen 1 januari en 31 maart werden er in België 7.454 exemplaren van de Renault Mégane verkocht, en 5.393 stuks van de Volkswagen Golf. Het derde trapje van dit voorlopige klassement wordt ingenomen door de Renault Clio die de Ford Fiesta van de derde naar de vierde plaats verdreven heeft. De top 5 wordt vervolledigd door de Volkswagen Polo.

In het klassement van de breaks behoudt de Citroën Berlingo zijn leiderspositie, terwijl de Ford Fiesta de referentie blijft in het segment van de berlines. De Renault Mégane blijft de categorieën Volumewagens en Coupés aanvoeren. Peugeot domineert de verkoop bij de Cabrio's met twee modellen die onderling van plaats gewisseld hebben - de 207 heeft nu de leidersplaats ingenomen die eind vorig jaar voor de 308 weggelegd was. De Nissan Qashqai die heel lang de categorie van de SUV's aangevoerd heeft, is naar de tweede plaats opgeschoven nadat hij door de Dacia Duster onttroond is. Peugeot maakt het podium van die categorie volledig met zijn model 3008.