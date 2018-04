De nieuwe Lexus GS

Door: BV

Lexus heeft het met de nieuwe GS nog maar eens op de klanten van het bekende Duitse trio gemunt. Wie een Audi A6, Mercedes E-Klasse of BMW 5-Reeks overweegt, moet volgens de Japanners ook het Japanse luxemerk overwegen. En nu zeker, want Lexus beloof een boeiende rijbeleving en verbeterde dynamiek. Het zijn onder meer een nieuwe wielophanging en een onderstel met een fiks toegenomen spoorbreedte (40mm vooraan, 50mm op de achtertrein) die de letter moeten omezetten naar de praktijk.

Minstens zo belangrijk voor die sportieve rijbeleving is het motorengamma. Helaas is Lexus daar weinig concreet over. Er komen in eerste instantie een GS 450h full hybrid en een GS 350 benzine. Over de hybrid laat Lexus nog niet zoveel los, maar van de GS 350 hebben we de voorlopige (Amerikaanse) specificaties. Onder de motorkap ligt een 3.5 liter V6 benzinemotor met een vermogen van 306 pk en koppel van 375 Nm. De zescilinder weet de GS in een behoorlijk vlotte 5,7 seconden naar 100 km/h te doen accelereren. Standaard is de motor gekoppeld aan een nieuwe en snellere zestraps automaat met schakelpeddels achter het stuurwiel. Wie voor echte sportiviteit gaat moet overigens nog even geduld hebben, Lexus heeft ook een F-Sport versie op de planning staan.

Het exterieurdesign is typisch Lexus, al is het wellicht minder spannend als het merk op voorhand liet uitschijnen. Het front wordt gekenmerkt door het nieuwe design-DNA dat we ook al op de CT 200h hebben gezien. Zowel de lichtunits voor als achter zijn voorzien van L-vormige LED-strips en de lak is volgens Lexus uniek in zijn soort.

Hoewel de buitenafmetingen praktisch gelijk zijn aan die van z'n voorganger belooft Lexus meer interieurruimte voor zowel de inzittenden alsook de bagage. Het interieur kan naar smaak met leder, hout en metaalsoorten worden aangekleed. Een analoog klokje siert prominent het compleet nieuwe dashboard. Op multimediagebied is er behalve een standaard 8 inch centraal display ook de keuze voor een scherm van maar liefst 12,3 inch. Hierop worden alle multimediafuncties inclusief het navigatiesysteem weergegeven. Het optionele Mark Levinson audiosysteem met 17 luidsprekers produceert 835 watt en moet garant staan voor een ongekende audiobeleving.

Wie in dit segment mee wil tellen dient up-to-date te zijn qua actieve veiligheidssystemen. Lexus weet dat maar al te goed. Met Night Vision, een Head-Up Display, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning en zelfs ESP die stuuringrepen uitvoert staat de nieuwe GS op een hoog niveau. Mocht het toch verkeerd gaan dan zijn er tien airbags - inclusief een knie-airbag voor bestuurder en passagier - om te klap te verlichten.

De nieuwe Lexus GS is officieel gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Pebble Beach Concours d'Elegance en staat uiteraard als wereldprimeur op de IAA in Frankfurt. Begin 2012 staat de nieuwe GS bij de dealers.