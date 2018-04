Gratis naar Scream 4 @ Drive In Movies

Door: BV

Net als iedereen denkt dat het weer veilig is... keert de beruchte Ghostface killer terug! Het landelijke Woodsboro, waar de grootste horrortrilogie van het vorige decennium zich afspeelde, wordt opnieuw opgeschrikt door één van de bekendste moordenaars aller tijden. Het gaat mis op het moment dat Sidney Prescott (Neve Campbell) na jaren eindelijk terug durft naar het stadje, als laatste stop van de promotietour van haar zelfhulpboek. Ze ontmoet veel oude bekenden, maar komt ook weer oog in oog te staan met de gemaskerde killer. Alle angst is in één klap terug...

Scream 4 staat op donderdag 25 augustus op het programma van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

