Maserati GranCabrio Fendi heeft wat met leer

Door: BV

Maserati stelt op het Autosalon van Frankfurt een speciale editie van de GranCabrio voor. Die is ontstaan uit een samenwerking met het Italiaanse ledermerk Fendi.

Het exemplaar is uitgevoerd in een donkergrijze lak met een oplichtende gouden schittering aan het oppervlak. De Pergamena Fendi houtafwerking in het interieur loopt over de breedte van het dashboard door in de portieren en komt ook terug op de bovenkant van de versnellingspook, alle in het iconische Fendi geel, net als de remklauwen en de geborduurde gele drietan demblemen op de hoofdsteunen. Het onmiskenbare dubbele F-embleem van de ledergigant voegt een sterk doch elegant kenmerk aan de GranCabrio toe. Het is terug te vinden op de stoelen, in het hart van de 19 inch Trident lichtmetalen wielen en op de dorpels.

Fendi's meest prestigieuze leersoortis gebruikt voor details als de cover boven het instrumentarium, voor de versnellingspook en voor de profielen van de vloermatten. Het komt tevens terug in een bijpassende bagage- en accessoireset.

Aan de techniek wordt dan weer niet geraakt. Deze GranCabrio wordt nog steeds aangedreven door een 4,7l grote V8 die gekoppeld is aan een automatische transmissie.