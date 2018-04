VW 1.4 TSI heeft cilinders op overschot

Door: BV

De Volkswagen-groep heeft weer een nieuw kunstje geleerd. Bij de Audi S6, S7 en S8 schakelt de achtcilinder benzinemotor over op 4 cilinders zodra de bestuurder het rustig aan doet. Dat scheelt immers in het brandstof verbruik en de technologie is niet nieuw. Maar je kan het blijkbaar ook toepassen op kleinere motoren.

De (nog te lanceren) vernieuwde 1.4l TSI is de eerste waarop de nieuwe vinding wordt toegepast. Die motor kan tussen 1.400 en 4.000t/min wanneer een trekkracht van minimaal 25 en maximaal 75Nm wordt gevraagd twee van de vier cilinders uitschakelen en de auto toch blijven voortbewegen. Dan is het blok in essentie een 0,7l tweecilinder met te veel bewegende delen.

Winst is er in elk geval - in de gemiddelde cyclus spaar je 4 deciliter uit, met een start/stop-systeem zelfs 0,6l al heeft dat niets te zien met bovenstaande nieuwigheid. Bij lage snelheden is de besparing het grootst. Blijf onder 50km/u en je kan een extra liter per 100km uitsparen. De motor is rijp voor de Euro 6-norm dus ook de uitstoot van schadelijke gassen daalt.