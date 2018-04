Fisker aan de BMW-motoren

Door: BV

Henrik Fisker, de man achter het gelijknamige automerk, heeft een goede band met BMW. Niet verwonderlijk want van de Duitsers mocht hij destijds de Z8 tekenen. Nu gaan beide bedrijven samenwerken. BMW gaat immers akkoord met de levering van 2-liter viercilinder turbo benzinemotoren. Het in de VS gevestigde Fisker wil daarvan op termijn jaarlijks 100000 stuks per jaar afnemen. Het eerste product waar de centrale z'n werk in mag doen wordt de volgende generatie Fisker. Daarover is nog niet zo veel bekend, behalve dan dat het ding codenaam Nina meekreeg en dat we er op het Autosalon van Frankfurt een voorbode van te zien krijgen. Maar zelfs aan het volume motoren is duidelijk dat Fisker aan een toegankelijker, goedkoper product werkt.

BMW zoekt de jongste tijd meer en meer naar schaalvoordelen. Het bedrijf maakte ook al een overeenkomst met Saab voor de levering van benzinemotoren. En dieselmotoren zouden snel volgen, klonk het bij de Zweedse autobouwer. Onnodig te zeggen dat dat merk nog niet veel heeft kunnen aanvangen met de nieuwe motoren, maar Victor Muller mag wel uitkijken. Als de productie van de nieuwe 9-3 -waarvoor de motoren bestemd waren- niet op tijd start, heeft hij straks nog een boeteclausule aan z'n been.