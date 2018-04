Eterniti Hemera komt uit het niets, is SUV

Door: BV

Het is duidelijk dat er nog onvoldoende luxe-SUVs zijn. Bentley werkt aan een exemplaar, Maserati stelt er één voor op het Autosalon van Frankfurt, Aston Martin heeft de plannen voor een Lagonda nog niet opgeborgen en zelfs bij Lamborghini wordt erover nagedacht. En nu is blijkbaar ook de Eterniti Hemera.

Eterniti is een volstrekt onbekend Brits bedrijf dat niettemin op het Autosalon van Frankfurt een concept car voor een luxe-SUV zal voorstellen. Dit is daarvan de eerste teaser. Voor de rest houdt de in Londen gevestigde onderneming de lippen nog stijf op elkaar.