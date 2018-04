Seat IBL voor Frankfurt

Door: BV

Seat had tot op heden niet aangegeven veel nieuws voor het Autosalon van Frankfurt in petto te hebben. Er wordt wel hard gewerkt aan een nieuwe Leon, maar voor een voorstelling is het toch nog te vroeg. Een concept car, die kan er blijkbaar wel vanaf. Dat blijkt uit het eerste beeld van deze IBL. Dat is door een onvoorzichtige krant te vroeg de wereld in gestuurd.

Volgens de voorlopig nog schimmige informatie, is dit studiemodel gebaseerd op de VW Jetta. Maar het is in elk geval ook 4,67m lang en tegelijk breder dan bovenstaande Volkswagen. Dat betekent dat de maten alvast dicht in de buurt komen van Seats eigen Exeo (gebaseerd op de vorige generatie Audi A4).