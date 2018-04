Nieuwe V6 voor Jeep Wrangler

Door: TB

Vanaf november 2011 is de Jeep Wrangler verkrijgbaar met een gloednieuwe V6 3.6 benzinemotor. Deze in Michigan (VS) gebouwde, voornamelijk uit aluminium opgetrokken zespitter weegt 40kg lichter dan zijn voorganger, de in ijzer gegoten V6 3.8 benzine. De nieuwe Pentastar krachtbron van de Chrysler groep voldoet - uiteraard - aan de Euro 5 norm, en belooft 42% meer vermogen (284pk), 9% meer koppel (342Nm) en een 5% lager verbruik. De BIV blijft jammer genoeg hetzelfde, wat hem niet bepaald aantrekkelijker maakt op de Belgische markt. Bij de inplanting van deze nieuwe motor in de Wrangler, werd extra aandacht besteed aan de verhoging van het geluidscomfort: zo werden de motoraccessoires rechtstreeks op het blok gemonteerd en werd de motorophanging verbeterd om trillingen te minimaliseren. Daarnaast is de Wrangler nu ook uitgerust met een motorafdekking, die motor- en rolgeluiden uit de cabine moet weren. Een primeur voor het model.

De Wrangler, een afstammeling van de iconische Willy's Jeep en één van de weinige échte terreinwagens die in het 4x4 segment wordt aangeboden, blijft daarnaast ook nog steeds leverbaar met de 2,8 CRD dieselmotor (200pk). Zowel de zelfontbrander als de nieuwe benzinemotor, zijn leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak, dan wel een een vijftraps automatische transmissie. Het interieur werd reeds vorig jaar (modeljaar 2011) opgefrist, waardoor de Wrangler volgens de Chrysler groep er weer een tijdje tegen kan.

De Jeep Wrangler en Wrangler Unlimited blijven op de Europese markten beschikbaar in drie modellen: Sport, Sahara en Rubicon, en wordt desgewenst uitgerust met 2 of 4 deuren.