Lamborghini presenteert meest extreme Gallardo ooit

Door: BV

Hij heet Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale, zal in een gelimiteerde oplage van slechts 150 stuks het licht zien en is de meest extreme versie die de Italiaanse constructeur ooit van het model bouwde. Je raadt het - het model is voor het eerst te zien op het Autosalon van Frankfurt.

De versie leent een aantal elementen die rechtstreeks afkomstig zijn van de racewagens waarmee in de Blancpain Super Trofeo geracet wordt. Noteer alvast de gigantische manueel instelbare achtervleugel en de motorafdekking die met clips vastzit, eerder dan met scharnieren. Ze zijn allebei uiteraard uitgevoerd in carbon. Kwestie van de PK-gewichtsverhouding in één adem nog wat extremer te maken. Omdat de 5,2l V10 ditmaal is opgekitteld tot 570pk en het model met een leeggewicht (droog) amper 1.340kg weegt, heeft elk paard nu slechts 2,35kg mee te slepen. En vierwielaandrijving helpt de tractie nog wat verder. Vanuit stilstand naar de 100 neemt amper 3,4 tellen in beslag. Hou het gaspedaal tegen het schutbord en je rijdt 10,4 tellen later al 200km/u. Pas bij 320km/u is de pap op.

Al dat geweld komt in een rood jasje. Dat heet Rosso Mars en het wordt gecombineerd met mat zwart. De luchtinlaten in de voorbumper en de in carbon uitgevoerde onderdelen uit de vorige paragraaf zijn op die manier afgewerkt. Ook het interieur houdt vast aan de zwart/rood-combinatie en Alcantara is daarin de overheersende bekleding. Dat weegt immers minder dan leder. Onder meer de grotendeels in carbon uitgevoerde sportkuipjes die als een tweede huid om je lijf horen te kleven, zijn erin uitgevoerd. Zwart, maar met rood contrasterend stiksel, dat spreekt voor zich.