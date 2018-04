Vernieuwde Renault Twingo ook als RS

Door: BV

De vernieuwde Renault Twingo gaat natuurlijk ook nog eens door de handen van de Sport-afdeling van het merk. Technische aanpassingen stonden daarbij niet op het programma. Dat betekent dat de amper 1.050kg wegende stadrakker nog steeds wordt aangedreven door een atmosferische 1.6l benzinemotor die 133 paarden achter de hand houdt. Da's voldoende voor een top van 200km/u en een sprinttijd van minder dan 9 seconden.

Aan de buitenzijde is de Twingo RS wel wat bijgekleurd. Het voorbumper heeft nu een splitter die volgens Renault helemaal gebaseerd is op die uit de Formule 1. En in de achterste wielbogen zitten nu luchtdoorstroomopeningen. Ze worden bovendien gevuld door nieuwe 16-duimers. Wie wil kan nu een pakketje bestellen waarbij de splitter, spiegels en de achterspoiler zijn uitgevoerd in anthraciet. En natuurlijk blijft de karakteristieke blauw-witte Gordini-kleurencombinatie ook nog steeds leverbaar.

Aan de binnenzijde wordt de bekleding afgewerkt met geel stiksel. Je vind ze in het stuur, de zetels en de dashboardafdekking. De middenconsole en het instrumentarium zijn dan weer afgewerkt in glanzend zwart terwijl wit z'n intrede doet voor de bovenzijde van het stuurwiel, de verticale strepen op de sportzetels en de omlijsting van de toerenteller.