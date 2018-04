Live op de IAA: Volvo You

Door: BV

Volvo presenteerde op het Autosalon van Shanghai een eerste studiemodel voor de grote berline van de toekomst. Deze You borduurt daarop voort, maar ditmaal is het geen conventionele berline. De ontwerpers opteerden ditmaal voor een vijfdeurskoets. Zoals bij de Audi A7, zeg maar. Het lijnenspel en de inrichting van het interieur met vier individuele zetels hoort stijlvol, en Scandinavisch over te komen. Daarom is stonden ook de werken van het beroemde Deense designhuis Georg Jensen model.

De studie staat op een nieuwe, modulaire bodemplaat. Die zou zo flexibel zijn dat Volvo in theorie al z'n modellen op deze architectuur kan baseren. In de toekomst krijgt geen enkele Volvo nog meer dan 4 cilinders. Op deze manier kunnen de motoren voor het ganse gamma gestandaardiseerd worden. Dat zou leiden tot meer efficiëntie. In de You wordt de viercilinder motor gecombineerd met een achttrapsautomaat en een KERS-systeem dat kinetische energie recupereert. Ook hier wordt rijkelijk gebruik gemaakt van kwaliteitsstaal en aluminium. De Zweden sparen op die manier 150kg uit.