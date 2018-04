Live op de IAA: Ford Evos

Door: BV

Het tijdperk van Ford's kinetic Design is nog lang niet over. Ford blijft eraan sleutelen. De Ford Evos Concept, die schittert op de IAA (het Autosalon van Frankfurt), is een signaal in hoeverre de designtaal is gerijpt en een hint naar het ‘One Ford' van de toekomst. De gevleugelde plug-in hybride beschikt over een benzinemotor en een elektromotor gevoed door een lithium-ion accu gevoed wordt. De auto kan aan de hand van vergaarde gegevens over internet mogelijkheden bieden om de prestaties en efficiëntie voor een specifieke reis te optimaliseren. De aandrijflijn weet dan automatisch wanneer energie moet worden bespaard en schakelt over. Ook houdt het rekening met eventuele zones met emissiebeperkingen en de actuele weersomstandigheden. Factoren die invloed kunnen hebben op de rijbeleving.