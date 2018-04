Live op de IAA: Porsche 911

Door: BV

Porsche presenteert in Frankfurt de nagelnieuwe generatie van de 911. Die wordt weerom wat breder, langer, rust op een langere wielbasis voor een meer voorspelbaar weggedrag, en is tegelijk een tikkeltje lager. Voor kenners die liever de interne type-aanduiding gebruiken - dit is de 991.

Ook onderhuids verandert er nogal wat. Door rijkelijker gebruik te maken van ofwel sterker ofwel lichter metaal, wordt het gewicht met 45kg beperkt. En de instapper krijgt een kleinere motor - een zescilinder boxer met 3,4l slagvolume, maar wel met een vermogen van 350pk. De eenheid is een stuk efficiënter en wordt ook gekoppeld aan een nieuwe transmissie. Dat kan een handbediende zevenbak zijn, of een automaat met 8 verhoudingen. Behalve een sprinttijd van 4,6 tellen, realiseert die ook een verbruiksgemiddelde van 8,2l/100km. Dat is een verbetering van 16% ten opzichte van de voorganger. Een 3,8l met 400pk is er voor de Carrera S. Die is nog enkele tienden sneller in sprint.