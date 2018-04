Retro is out voor volgende Ford Mustang

Door: BV

Ford was in 2004 het merk dat in de VS een heuse Muscle Car-revival inluidde. Het succesrecept was een nieuwe Mustang, die voor het eerst weer sterk verwees naar de retrolijnen van het in 1964 geïntroduceerde iconische model. De Mustang die 2014 pas wordt afgelost door een compleet nieuwe generatie zal echter niet vasthouden aan die formule. Ford hoofdontwerper J Mays heeft in een interview gezegd dat de volgende Mustang weer vooruit kijkt. Hij belooft wél dat de auto herkenbaar zal zijn als een Mustang.

In de bijna vijftigjarige geschiedenis keek Ford slechts één keer naar het verleden voor de vormgeving van de Mustang. In de jaren zeventig, tachtig en negentig volgde de constructeur steeds de laatste trends in de vormgeving. De verschillende Mustangs die dat door de jaren heen opleverde hebben we daarom even samen gezet in de bijhorende fotospecial. Of je het afstappen van een retro-look een goede zaak vind, kan je kwijt in een poll op onze facebook-pagina. Of dit nieuws betekent dat Chevrolet met de Camaro en de Dodge met de Challenger weer afstappen van hun retro-vormgeving is onduidelijk. Beide constructeurs volgden het voorbeeld van Ford.