Nieuwe instapmotor voor Lancia Ypsilon

Door: BV

Lancia breidt het motorenpalet van de nieuwe Ypsilon uit met een atmosferische 1.2l 8v benzinemotor. Die eenheid ontwikkelt 69pk en wordt standaard gekoppeld aan een start/stopsysteem om het verbruik te beperken. Dat tikt in de gemengde cyclus finaal af op 4,9l/100km, wat overeen komt met een CO2-uitstoot van 115gr/km.

De Italianen introduceren tegelijk een nieuw afwerkingsniveau ‘Silver' onder de reeds bestaande uitrustingspakketten. Op ABS, Airbags, ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes, centrale vergrendeling, elektrische ruiten en een verstelbaar stuur is niet bespaard. Op al het overige wel. Daar tegenover staat dat het prijskaartje is geslonken tot € 12.490 in combinatie met bovenstaande motor.