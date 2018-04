Bevestigd: BMW X4

Door: BV

Eigenlijk staat niemand te kijken van de komst van een BMW X4. Dat aan het model gewerkt werd, was eerder al enkele uitgelekt, maar nu heeft BMW-topman Norbert Reithofer ook bevestigd dat de X4 realiteit wordt.

Eigenlijk is de Range Rover Evoque de eerste telg in het ontluikende segment van de SUV met coupé-trekken. En het wordt in elk geval niet de laatste. Naast BMW's X4, wordt bij Audi een Q4 voorbereid en ook Mercedes is achter de schermen bezig aan een coupé-achtige afgeleide van de GLK. Die zou er in 2014 moeten zijn. Ongeveer op het moment waarop we deze BMW verwachten.

Reithofer lost meteen ook enkele cijfers. Je weet maar nooit dat enkele klanten voor de Evoque besluiten hun portemonnee dicht te houden tot de X4 er is. Dat model zal steeds beschikken over vijf deuren, minimaal 500l bagageruimte bieden en 4,65m lang zijn. En natuurlijk wordt het motorenplat hetzelfde als bij de X3. En reken ook maar op een X4 M.