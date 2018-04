VW Phaeton opvolger kleiner, is er in 2015

Door: BV

Het is al van 2002 geleden dat VW de Phaeton aan het gamma toevoegde. En dat de onuitgegeven luxueuze en dure VW geen schot in de roos was, is bekend. Maar het model krijgt wél een opvolger. Die wordt compacter. Om de kloof met de Passat te beperken en om de Audi A8, die wel goed verkoopt, meer ademruimte te geven.

De opvolger staat pas voor 2015 gepland, maar VW heeft nu al een studiemodel als voorbode klaar. Het merk had die zelfs al op het Autosalon van Frankfurt kunnen tentoonstellen, maar omdat dat de aandacht had afgeleid van de elektrische NILS concept en een heel leger kleine Up! werd daar van afgezien. Reken er dus maar op dat die de komende tijd op één van de andere grote salons opduikt.

Details hebben de heren uit Wolfsburg nog niet prijsgegeven. Er wordt echter gefluisterd over een meer praktische koetswerkvariant (lees: vijfdeurs). Of die naast of ter vervanging van de vierdeurs wordt ingepland is nog onduidelijk. En dat de 8-, 10- en 12-cilindermotoren nagenoeg allemaal verdwijnen is natuurlijk een veilige gok. De Phaeton zal niet ontsnappen aan de heersende downsizing-trend.